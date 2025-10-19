Parma, Valenti: "Dobbiamo credere in ogni cosa che dice Cuesta. Oggi bene il coraggio"

Lautaro Valenti nel post-partita di Genoa-Parma è intervenuto ai microfoni di Radio Rai, commentando lo 0-0 maturato al termine dei novanta minuti. Queste le sue parole:

Cosa hai pensato quando è stato espulso Ndiaye?

"Sono difficoltà che possono succedere in ogni partita, bisogna stare attenti a tutti i dettagli. In questa partita abbiamo sofferto ma l'abbiamo gestita molto bene come squadra".

Siete una squadra duttile, in parità numerica coprivate bene il campo. Vi sentite coinvolti nelle idee di Cuesta?

"Dobbiamo credere in ogni cosa che dice il mister, fare quello che vuole. Dobbiamo stare vicini a lui e gestire ogni partita".

Cosa ti è piaciuto oggi della tua squadra?

"Il coraggio e l'orgoglio. Sono convinto che possiamo andare avanti così, noi lottiamo per la salvezza in ogni partita. Sono orgoglioso di questo gruppo, lotterò fino alla fine con loro".