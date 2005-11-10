Quali squadre a zero punti dopo 6 partite? Venezia non è l'unico caso in Serie A

La classifica del Venezia fa paura. Non tanto per il divario comunque recuperabile, 4 punti sulla zona salvezza, ma quanto per il fatto che zero punti in sei partite equivale di fatto a una condanna.

Da quando il campionato di Serie A ha adottato il format a 20 squadre con tre retrocessioni, solo una volta si è vista una squadra che ha perso tutte le prime sei partite giocate, ossia il Benevento di Marco Baroni. La Strega, per la cronaca, si spinse addirittura a 14 ko consecutivi e chiuse inevitabilmente il campionato all'ultimo posto, retrocedendo.

C'è però un dato incoraggiante per il Venezia, riferito alla stagione 2006/07: la Reggina di Walter Mazzarri a questo punto della stagione si trovava addirittura a -7, a seguito dei 15 punti di penalizzazioni che vennero inflitti agli amaranto per lo scandalo Calciopoli. A dicembre vennero restituiti 4 punti, portando a -11 la penalità. Nonostante ciò, la squadra riuscì incredibilmente a salvarsi.

Non è la prima volta che il Venezia parte così male: nella stagione 1949/50 addirittura furono 8 i ko consecutivi da inizio campionato. E già alla quarta giornata il cambio di panchina, da Giuseppe Girani al tandem Astro Galli e Ivo Fiorentini. A fine stagione fu ultimo posto e retrocessione. Altra squadra a zero punti dopo sei partite fu il Legnano 1951/52: i lilla si fermeranno a 7 ko di fila e anche loro salutarono la Serie A.