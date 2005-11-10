Live TMW
Venezia, giocatore: "Live TMW
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Filippo Davide Di Santo
Filippo Davide Di Santo
ieri alle 10:19Serie A
autore Filippo Davide Di Santo
11.10.2026 10:19Serie A
Le dichiarazioni del giocatore del Venezia in conferenza stampa dopo il match disputato a Bergamo contro l'Atalanta di Sarri
21:30 – NOME, giocatore del Venezia, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore presso la New Balace Arena.
Fonte: Inviato dalla New Balance Arena
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