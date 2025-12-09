"Bisogna rischiare". Joao Neves evoluto al PSG: "Mio padre diceva sempre una cosa"

"Non mi sono mai davvero immaginato come attaccante o difensore. Giocare a centrocampo è sempre stata la scelta migliore per me, perché volevo essere un giocatore il più completo possibile". Parola di Joao Neves, reduce da una stagione da favola con il PSG la scorsa stagione, con 4 trofei tra cui la Champions League dopo il trionfo in Nations League (2025) con il Portogallo. Nell'intervista ai canali ufficiali del club francese, il centrocampista di 21 anni si è raccontato: "Penso di aver scelto la posizione migliore per me. Qui giochiamo in un sistema che permette a tutti i giocatori di essere pericolosi, di creare e segnare gol. E le statistiche lo dimostrano".

"Bisogna approfittare di ogni occasione, rischiare", spiega l'ex Benfica. "Penso di essere migliorato sotto questo aspetto. È un aspetto del mio gioco che volevo migliorare, ma non l’ho mai forzato. Questa stagione è piuttosto positiva e devo continuare sulla stessa linea. Mio padre mi diceva sempre che la cosa più difficile non è arrivarci, ma restare al massimo livello", rammenta Joao Neves. "Quindi la parte più difficile è cominciare e mantenere questo standard. E soprattutto che la cosa più importante non è segnare, ma vincere".

Quanto ai suoi obiettivi personali: "I miei obiettivi sono sempre collettivi. È molto motivante essere i campioni in carica in Champions League, ma c’è anche una pressione aggiuntiva", riconosce il mediano classe 2004. "Però affrontiamo ogni partita come viene. Abbiamo iniziato bene la fase a gironi, ma vogliamo arrivare tra le prime otto. La scorsa stagione è stata più difficile in termini di risultati, ma alla fine abbiamo vinto il trofeo".

E in conclusione ha svelato come si rapportino contro ogni avversario in Europa: "Il nostro approccio è stato 'non abbiamo nulla da perdere', e siamo nella stessa mentalità anche quest’anno. Abbiamo la pressione di essere i campioni in carica, ma sappiamo di essere una buona squadra e di poter vincere di nuovo la Champions League".