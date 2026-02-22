Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Le Parisien annuncia: Joao Neves ha rinnovato con il PSG, contratto fino al 2030

Oggi alle 19:58
Il Paris Saint-Germain blinda uno dei suoi gioielli. Secondo quanto riportato da Le Parisien, l’internazionale portoghese Joao Neves ha rinnovato il contratto con il club della capitale.

Il centrocampista, 21 anni, arrivato a Parigi nell’estate del 2024, prolunga così il proprio accordo fino al 2030, estendendo di un’ulteriore stagione la precedente scadenza. Un segnale chiaro della volontà del PSG di puntare con decisione su uno dei profili più brillanti del panorama europeo. L’impatto di Neves è stato immediato. Inseritosi con naturalezza nel centrocampo parigino, il portoghese ha visto crescere rapidamente la propria reputazione internazionale, fino a conquistare il 19° posto nell’ultima edizione del Pallone d'Oro. Numeri e prestazioni che ne hanno certificato l’ascesa tra i migliori giovani talenti del calcio mondiale.

In mezzo al campo, l’intesa con il connazionale Vitinha si è rivelata uno dei punti di forza della squadra: dinamismo, qualità tecnica e intelligenza tattica fanno della coppia portoghese una delle più complete a livello internazionale.

