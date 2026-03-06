Pasalic sempre più nella storia dell'Atalanta: un altro gol e sarà nella Top3 dei marcatori all time
Mario Pasalic si appresta a entrare sempre più nella leggenda della Dea: il centrocampista dell'Atalanta, col gol al Borussia Dortmund è infatti arrivato a quota 67 gol in maglia nerazzurra, già nella Top 4 dei marcatori bergamaschi e ad un solo passo dal podio, che attualmente vede Cristiano Doni praticamente irraggiungibile (specie in questo calcio di bandiere ammainate, ndr) al primo e Duvan Zapata al secondo posto, ma molto distaccato.
Luis Muriel è terzo in classifica con 68 gol, mentre un centro sotto c'è proprio il croato, il cui record è ancora più impressionante se si considera che è un centrocampista. Questa la classifica all time dei marcatori nerazzurri:
Cristiano Doni: 112 gol
Duván Zapata: 82 gol
Luis Muriel: 68 gol
Mario Pasalic: 67 gol
Saverio Cominelli: 65 gol
Josip Ilicic: 60 gol
Papu Gomez: 59 gol
Adriano Bassetto: 57 gol
German Denis: 56 gol
Ademola Lookman: 55 gol
