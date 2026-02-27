L'agente di Pasalic: "Penso che resterà all'Atalanta ancora a lungo, ce lo auguriamo tutti"

Marko Naletilic, agente di Mario Pasalic, centrocampista dell'Atalanta, ha rilasciato una lunga intervista a GianlucaDiMarzio.com, parlando così della stagione del croato: "È felicissimo: è stato trascinatore in una gara importantissima, ancora una volta dopo le belle vittorie contro Napoli e Juve tra campionato e Coppa Italia. Il Borussia Dortmund è un avversario enorme. È importante che almeno un’italiana sia riuscita a passare".

Pasalic adesso è tornato sui suoi livelli.

"Puoi sempre contare su di lui. Il suo è un senso del gol che hanno pochi centrocampisti al mondo. È un grande professionista e anche quando non giocava lo ha dimostrato, per la squadra è sempre rimasto a disposizione".

Che legame si è creato con Palladino?

"Ha fatto un grande gesto: quando il padre di Mario è mancato due mesi fa, insieme ai dirigenti, anche l’allenatore ha preso parte ai funerali. Palladino lo ha sempre tenuto in considerazione, anche nei momenti più complicati a livello emotivo. Pasalic, dopo l’Hajduk Spalato, sa che l’Atalanta è il club della sua vita. Ha dimostrato il suo amore con il rinnovo a luglio. Non ho mai avuto, nella mia carriera da agente, un calciatore capace di rifiutare offerte come quelle che ha respinto lui per restare a Bergamo".

Resterà all’Atalanta ancora a lungo?

"Penso di sì e ce lo auguriamo tutti. Ma è importante che un giocatore di questo livello, affinché si senta bene, giochi sempre e sia protagonista. Il legame con Bergamo funziona anche per questo. La squadra sta crescendo, adesso sta giocando anche un bel calcio. L’allenatore è forte e le individualità hanno qualità: in campionato cinque punti dalla zona Champions si possono colmare. E in Champions, è vero, servirà un miracolo, ma l’Atalanta partirà senza pressioni e chissà".