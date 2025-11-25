Pasticcio Cabal, rischia di vanificare il secondo tempo della Juventus: 2-2 del Bodo su rigore
All'87' ecco la seconda doccia gelata per la Juventus, che rischia di veder vanificati gli sforzi nella ripresa. Arriva il gol del 2-2 del Bodo/Glimt su calcio di rigore, procurato da un grossolano fallo di Cabal ai danni di Auklend. Dal dischetto si è presentato Brunstad Fet, che ha spiazzato Perin.
