Krstovic e Vlasic in gol, ma sorride quest'ultimo: la Croazia ribalta il Montenegro di Vucinic
I giochi nel Gruppo L di qualificazioni europee ai Mondiali erano già fatti dal turno precedente, con Croazia qualificata e Repubblica Ceca ai playoff. La selezione di Zlatko Dalic ribalta quella di Mirko Vucinic dopo essere stata sotto di due reti. Tutto troppo semplice per la selezione ceca, che ha giocato a tennis contro Gibilterra mandando in rete sei giocatori diversi.
GRUPPO L
Montenegro - Croazia 2-3
3' Osmajic (M), 17' Krstovic (M), 37' Perisic rig. (C), 72' Jakic (C), 87' Vlasic (C)
Repubblica Ceca - Gibilterra 6-0
5' Doudera, 18' Chory, 32' Coufal, 39' Karabec, 44' Soucek, 51' Hranac
CLASSIFICA
Croazia 22
Repubblica Ceca 16
Far Oer 12
Montenegro 9
Gibilterra 0
