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Patterson: "L'offerta del Torino non si poteva rifiutare. Adams? Mi sta dando un vantaggio"

Niccolò Righi
autore
Niccolò Righi
Oggi alle 12:53Serie A
22.10.2026 12:53Serie A
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Il terzino scozzese, arrivato in estate dall'Everton, ha raccontato la sua esperienza in granata: "Volevo tornare a divertirmi"
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Lasciarsi alle spalle le ultime deludenti stagioni con l'Everton e rilanciare la propria carriera. Nathan Patterson è arrivato in estate al Torino proprio per questo motivo e oggi ha raccontato la sua esperienza in Italia ai microfoni della BBC: "Ad essere sincero, voglio solo tornare a divertirmi con il calcio. Mi sono un po' perso negli ultimi anni. Ho avuto alcuni brutti infortuni e alla fine faticavo a trovare spazio in campo. Nel profondo cercavo una nuova sfida e quando è arrivata l'opportunità del Torino non potevo certo rifiutarla".

Patterson ha anche parlato del connazionale scozzese Che Adams, definendolo un punto di riferimento per l'inserimento nel nuovo spogliatoio: "Sarebbe stato un po' più difficile senza di lui. Avere una persona cara accanto mi ha dato un vantaggio in più. Ché è un giocatore di alto livello ed è un fattore chiave per questo club".

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