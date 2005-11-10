Patterson: "L'offerta del Torino non si poteva rifiutare. Adams? Mi sta dando un vantaggio"

Lasciarsi alle spalle le ultime deludenti stagioni con l'Everton e rilanciare la propria carriera. Nathan Patterson è arrivato in estate al Torino proprio per questo motivo e oggi ha raccontato la sua esperienza in Italia ai microfoni della BBC: "Ad essere sincero, voglio solo tornare a divertirmi con il calcio. Mi sono un po' perso negli ultimi anni. Ho avuto alcuni brutti infortuni e alla fine faticavo a trovare spazio in campo. Nel profondo cercavo una nuova sfida e quando è arrivata l'opportunità del Torino non potevo certo rifiutarla".

Patterson ha anche parlato del connazionale scozzese Che Adams, definendolo un punto di riferimento per l'inserimento nel nuovo spogliatoio: "Sarebbe stato un po' più difficile senza di lui. Avere una persona cara accanto mi ha dato un vantaggio in più. Ché è un giocatore di alto livello ed è un fattore chiave per questo club".