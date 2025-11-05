"Pensavo proprio a quella": Chivu, siparietto con Maicon che gli ricorda il Rubin Kazan

Sarà la connessione fra due ex compagni di squadra che hanno vissuto le medesime battaglie, soffrendo e poi vincendo assieme. Al termine della sfida che l'Inter ha vinto a fatica contro il Kairat Almaty, l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu si è presentato ai microfoni di Prime Video, dove c'era anche l'ex compagno Maicon fra gli ospiti.

Proprio Maicon al momento in cui toccava a lui porgere la domanda, si è rivolto a Chivu chiedendo: "Non ti è venuta in mente quella partita dell'Inter con il Rubin Kazan nella quale eravamo andati subito sotto nel punteggio?".

Chivu, che poco prima aveva parlato di alcune partite simili da lui vissute da calciatore, conferma: "Stavo pensando proprio a quella. A vedere quello che mi è accaduto in campo, non siamo riusciti a sbloccarla prima, a chiuderla, loro ci hanno messi in difficoltà. Spesso era una costruzione a 3 dove tornavamo dal portiere senza dargli mai un appoggio. Facevamo fatica a fare quello che abbiamo preparato. Io metto la faccia, ma i ragazzi sono intelligenti".

La partita a cui si riferiscono i due è quella che l'Inter, allora allenata da José Mourinho, pareggio per 1-1 contro il Rubin Kazan, nella stagione 2009/2010, quella che portò alla vittoria di Campionato, Champions e Coppa Italia. L'Inter andò sotto 1-0, per poi rimanere anche in 10 uomini per il rosso a Balotelli, dopo il pareggio di Stankovic.