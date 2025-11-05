Inter a fatica, Maicon: "Non l'atteggiamento di una squadra che ha fatto 2 finali in 3 anni"

L'ex esterno dell'Inter, il brasiliano Maicon, ha parlato a Prime Video della vittoria dei nerazzurri contro il Kairat Almaty: "La cosa più importante per l'Inter era la vittoria, anche se non è stato molto facile vincere stasera, ma come dicevo l'unica cosa che conta alla fine è aver trovato la quarta vittoria".

Poi ha aggiunto: "Chivu si è arrabbiato a fine primo tempo? È normale, non ha visto in quel momento quello che voleva probabilmente. La partita è diventata difficile anche se si pensava fosse facile. L'atteggiamento non è stato quello di una squadra che ha fatto due finali di Champions in tre anni, devi dimostrarlo in ogni partita".

Sul gol di Lautaro Martinez, Maicon spiega: "Anche se la palla rimbalza dentro l'area, lui la insegue sempre. Un gol da capitano vero. Poi cerca la telecamera per gridare e trasmettere a tutti quello che sentiva e quanto ci tenesse".