Maicon: "Gol al Barça ricordo più bello a San Siro. Chivu? Emozionante vederlo all'Inter"

Prima di Inter-Liverpool, come di consueto per ogni gara di Champions League, i nerazzurri hanno pubblicato il Matchday Programme, all'interno del quale c'è un'intervista a Maicon: "L’Inter mi ha lasciato tantissimo, quando vengo a San Siro è come se tornassi a casa mia, sono emozioni bellissime perché mi ricordo quello che abbiamo fatto ed è stato incredibile. Vedere Chivu sulla panchina di questo grandissimo Club è emozionante, ha fatto la storia da giocatore e spero possa fare altrettanto bene da allenatore".

Che ne pensa della gara di stasera?

"Partite come quella contro il Liverpool richiedono la massima concentrazione perché ogni minimo errore potrebbe costare i tre punti. Il Liverpool è una squadra molto forte in questa competizione, ha avuto un momento difficile ma ha dei giocatori importanti che possono fare la differenza in qualsiasi momento".

Qual è il ricordo più bello che ha a San Siro?

"Sicuramente il gol in semifinale di Champions contro il Barcellona!".