Per Akinsanmiro futuro già scritto: il Pisa lo riscatterà, ma il giocatore tornerà all'Inter
Il futuro di Ebenezer Akinsanmiro è già tracciato su un solco ben segnato. Secondo quanto scrive oggi SestaPorta.news il Pisa riscatterà il centrocampista nigeriano per 6 milioni di euro dopo una ottima prima stagione in Serie A, a dispetto dei risultati di squadra, ma il giocatore non giocherà la Serie B con la maglia nerazzurra. Infatti l’Inter eserciterà il controriscatto fissato a 7,5 milioni, un’operazione impostata da mesi, che porterà il giocatore a rientrare in nerazzurro, questa volta sulla sponda milanese.
1 milione e mezzo al Pisa per il disturbo
Per il Pisa si tratta di un passaggio previsto qualche mese dopo gli accordi stipulati al momento dell’arrivo del giocatore. La società nerazzurra verserà la cifra pattuita per il riscatto, mentre l’Inter farà valere la clausola di riacquisto. Il saldo dell’operazione garantirà al club pisano un incasso netto di un milione e mezzo, premio di valorizzazione per un giocatore che ha fatto bene, pur giocando la Coppa d'Africa a metà stagione.