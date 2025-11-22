Per la prima volta una coppia che, secondo Allegri, può scoppiare il campionato

La classica coppia che scoppia? Secondo Allegri, sì. Ma che scoppia il campionato. Per la prima volta in campionato, infatti, il tecnico rossonero è pronto a lanciare dal primo minuto la coppia Leao-Pulisic in attacco. Un inizio d'onore per una coppia che ha pensato sin dall'estate e che, per colpa di infortuni, non ha mai potuto schierare fino a... domani.

Mina vagante

Leao sarà la mina vagante dell’attacco rossonero: la sua velocità e la capacità di dribblare in uno contro uno possono mettere in crisi la linea difensiva dell’Inter, soprattutto nei contropiedi. Ogni palla che riceverà tra le linee potrà trasformarsi in un’occasione pericolosa, senza dimenticare che la sua capacità di inventare tiri dalla distanza rende difficile per i nerazzurri prevedere le sue mosse.

Garanzia

Pulisic, invece, agirà tra le linee, pronto a servire compagni o a inserirsi negli spazi in profondità: la sua rapidità di pensiero e il senso tattico possono spezzare la rigidità difensiva dell’Inter, creando superiorità numerica e occasioni improvvise. In un derby così equilibrato, dove spesso decide un episodio, Leao e Pulisic rappresentano l’arma segreta del Milan: l’uno con l’esplosività e la capacità di finalizzare, l’altro con la visione di gioco e la capacità di aprire spazi. Se domenica riusciranno a coordinarsi e a leggere i momenti chiave della partita, potrebbero essere proprio loro a decidere l’esito di un match che, come sempre, non si gioca solo con i piedi, ma anche con l’intelligenza e il coraggio.