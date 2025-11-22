Roma, occasione d’oro a Cremona: serve massima attenzione

La Roma arriva alla trasferta dello Zini con la consapevolezza di trovarsi davanti a una delle giornate più favorevoli dell’intera stagione. Domani alle ore 15:00, i giallorossi sfideranno la Cremonese di Davide Nicola con l’obiettivo di confermarsi al primo posto e, possibilmente, di aumentare il margine sulle inseguitrici. Il calendario, infatti, offre a Gian Piero Gasperini uno scenario particolarmente invitante: nella 12ª giornata sono in programma diversi scontri diretti tra le squadre in corsa per le prime quattro posizioni. Su tutti spicca il derby di Milano, con l’altra capolista Inter che affronterà un Milan lanciatissimo e attualmente terzo. A questo si aggiungono Napoli-Atalanta, match che inevitabilmente toglierà punti a una delle due, e la trasferta insidiosa della Juventus a Firenze contro la Fiorentina.

In questo contesto, Cremonese-Roma assume i contorni di un’occasione troppo ghiotta per essere fallita. La squadra di Nicola, però, sta stupendo tutti in questo avvio di stagione: i grigiorossi, infatti, venivano considerati dall’opinione pubblica come una squadra costretta a lottare per non retrocedere, invece, al momento si trovano all’undicesima posizione in classifica a quota 14 punti, dopo aver tolto punti a qualche nobile di questo campionato come Milan e Atalanta. Anche per questo Gasperini dovrà pretendere massima lucidità fin dai primi minuti, evitando cali di tensione o letture sbagliate che possano riaprire una sfida che, sulla carta, la Roma è obbligata a indirizzare.

Per sfruttare davvero questa giornata favorevole, i giallorossi non dovranno farsi condizionare dai discorsi su scudetto e classifica che monopolizzano il vociferare al di fuori del Centro Sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria. Parlare di traguardi a lungo termine ora sarebbe il modo più veloce per perdere di vista l’obiettivo immediato. La Roma non deve farsi distrarre dall’entusiasmo esterno né cadere nella trappola di sottovalutare la Cremonese. Solo tenendo alta l’attenzione e rispettando gli avversari si potrà trasformare un’occasione in un ulteriore passo verso la maturità.