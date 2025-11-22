San Siro si illumina per il derby. Il QS: "Lautaro-Leao forza dieci nel derby di San Siro":
TUTTO mercato WEB
Domani le luci di San Siro illumineranno il big match tra Inter e Milan, un derby attesissimo che si accenderà anche grazie alla sfida nella sfida tra Lautato e Leao. Lo scrive il QS Sport in prima pagina che titola per l'occasione: "Lautaro-Leao forza dieci nel derby di San Siro":
I due numeri dieci, rispettivamente di Inter e Milan, si incontreranno domani nella sfida più attea della giornata. I due attaccanti sono simboli e trascinatori delle due formazioni che domani, alle 20:45, daranno via a un match importante anche in ottica scudetto.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Le più lette
1 Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile