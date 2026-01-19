Per Mainoo è cambiato tutto al Man United. Il primo obiettivo del Napoli ora è un titolare di Carrick

E' stato per settimane, mesi, il primo obiettivo di mercato per il centrocampo del Napoli. Kobbie Mainoo piace al club di Aurelio De Laurentiis per qualità, corsa, intensità e spessore internazionale. E magari anche per la possibilità, vista la provenienza, di ripetere la fortunata operazione Scott McTominay.

Per il Napoli però, l'esonero di Ruben Amorim e l'arrivo in panchina di Michael Carrick ha improvvisamente cambiato gli scenari. Perché l'ex leggenda dei Red Devils è uno dei primi e principali estimatori del classe 2005 e anche nell'ultima sfida contro il Manchester City lo ha schierato titolare, lasciandolo in campo per tutti i 90 minuti e tributandogli un personale applauso al termine del match.

"Kobbie Mainoo è un giocatore fantastico, ha un enorme talento, enormi qualità e capacità. Ha giocato in occasioni incredibili e ha saputo gestirle. Non vedo l'ora di vederlo crescere ancora", ha ammesso l'allenatore inglese. Insomma come per Zirkzee, il cambio di guida tecnica a Old Trafford ha rimescolato le carte e modificato le priorità del mercato in uscita. Con Mainoo che dopo le panchine in serie della precedente gestione ora potrebbe aver iniziato una nuova traiettoria con la maglia del Manchester United. Con buona pace del Napoli e di tutte le altre squadre che avevano annusato il colpo.