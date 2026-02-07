Non solo Zirkzee alla Roma, l'addio di Amorim ha fatto saltare anche l'accordo Mainoo-Napoli

L'esonero al Manchester United di Ruben Amorim ha rotto diverse uova nei panieri dei club italiani. Come ammise lo stesso ds della Roma Ricky Massara, i dialoghi tra i giallorossi e i Red Devils per Joshua Zirkzee si interruppero quando il tecnico portoghese venne sollevato dal proprio incarico. Ma non è l'unico affare che poteva andare in porto e alla fine è saltato.

Come riferisce l'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano sul proprio profilo YouTube, il Napoli aveva raggiunto l'accordo per Kobbie Mainoo. "Gli azzurri lo avevano tentato - racconta Romano - anche grazie alla storia recente con giocatori arrivati dall’Inghilterra, ma il discorso saltò perché lo United non lo lasciò partire".

E ancora: "Tra fine novembre e inizio dicembre il Napoli raggiunse un accordo con Mainoo e i suoi procuratori. Sarebbe stato un prestito secco, senza diritto di riscatto. Lo United però non diede mai la green light. Poi c'è stato il cambio allenatore, arriva Michael Carrick, che punta forte sui giovani. Tre partite, tre presenze da titolare, Mainoo tornato centrale e l’operazione decade definitivamente. Questo è stato il momento cruciale".