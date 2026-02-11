Carrick ha "liberato" Mainoo. E Lineker attacca Amorim: "Fossi nel giocatore lo denuncerei"

È stato obiettivo del Napoli, Kobbie Mainoo, che nel suo periodo sotto la gestione Amorim ha trovato poco spazio e si sono generate diverse polemiche. Dall'avvento di Michael Carrick la situazione è cambiata completamente: il giovane inglese, 20 anni, è stato titolare inamovibile del centrocampo dei red devils giocando per 90' tutte le 5 partite col nuovo allenatore. Prima di allora nessuna gara da titolare in Premier League col tecnico portoghese che gli ha concesso l'impiego dal 1' solo in due partite fra FA Cup e in Coppa di Lega.

Di fatto è sempre risultato come uno dei migliori in campo, tanto che una leggenda del calcio inglese e oggi apprezzato opinionista come Gary Lineker ha dichiarato al podcast The Rest is Football: "Sapete una cosa? Sto scherzando, ma se fossi Kobbie Mainoo, mi chiederei se dovrei fare causa a Ruben Amorim. Ha rovinato un anno intero di carriera a quel ragazzo. È un giocatore incredibile. Mio Dio, dà l'impressione che tutto sia facile. Voglio dire... è stato completamente dannoso per la sua carriera. So che suo fratello si è cacciato nei guai per aver scritto "Free Kobbie" sulla sua maglietta, ma aveva assolutamente ragione".