Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Amorim un freno, con Carrick è tornato il vero Mainoo. Verso i Mondiali è mistero Inghilterra

Amorim un freno, con Carrick è tornato il vero Mainoo. Verso i Mondiali è mistero Inghilterra TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 10:57Calcio estero
Yvonne Alessandro

"Capisco cosa intendete. Voi amate Kobbie. È titolare nell'Inghilterra, ma questo non significa che io debba schierarlo quando sento di non doverlo fare". Diceva così Ruben Amorim, ex allenatore del Manchester United, dopo la prima partita contro il West Ham in questa stagione a proposito di Kobbie Mainoo. Allora - al netto dell'1-1 con gli Hammers - come in altre partite il tecnico portoghese ha preferito lasciare in panchina per tutta la gara il centrocampista inglese di 20 anni.

Eppure a posteriori, considerando lo scarso utilizzo dal primo minuto del giocatore cresciuto nell'Academy dei Red Devils, sembrava qualcosa di personale da parte di Amorim nella risposta data ai media. E si è scatenata una vera caccia alle streghe riguardo lo scarso feeling tra l'allenatore portoghese e Mainoo, con i tifosi schierati al fianco della stampa e di chi avrebbe voluto vedere un maggior impiego del ragazzo classe 2005 dal primo minuto. Anche perché il mistero attorno al giocatore rimaneva, non avendo disputato nemmeno una partita da titolare in Premier League.

Magia, Michael Carrick. Con l'addio di Amorim e l'arrivo dell'attuale tecnico ad interim, nonché ex centrocampista dello United, tutto è cambiato e Mainoo è tornato se stesso. Il centrocampista è partito dall'inizio nella gara contro il Brighton in FA Cup e ha mantenuto il posto per tutte e 4 le partite del breve regno di Carrick. Contro il Tottenham, Mainoo ha propiziato il gol del vantaggio di Mbeumo con un tocco vellutato d'esterno. "Sì, non c'è dubbio", ha detto l'allenatore inglese dopo la partita, alla domanda se Mainoo fosse tornato al livello della sua stagione d'esordio nel 2023-24, quando segnò nella finale di FA Cup.

La rinascita di Mainoo ha creato due dibattiti. Il primo riguarda Amorim e la sua apparente mancanza di fiducia nell'accademia dello United, cosa che ha fatto infuriare il club. Dopodiché viene la nazionale inglese, visto che dopo gli Europei del 2024 Mainoo non ha più visto il campo con la maglia dei Tre Leoni. Un aspetto che ha lasciato parecchi pensieri nella testa del giocatore di 20 anni, in vista del Mondiale estivo e della necessità di guadagnarsi spazio in campo e considerazione dal CT Tuchel. Anche per questo il pensiero di partire in prestito al Napoli lo aveva stuzzicato in estate, ma adesso con Carrick dalla sua parte ha tutto il tempo per riconquistare quanto perso negli ultimi sei mesi.

Articoli correlati
Non solo Zirkzee alla Roma, l'addio di Amorim ha fatto saltare anche l'accordo Mainoo-Napoli... Non solo Zirkzee alla Roma, l'addio di Amorim ha fatto saltare anche l'accordo Mainoo-Napoli
Mainoo, altro che cessione. Carrick: "Lo United ha giocatori come lui alla base" Mainoo, altro che cessione. Carrick: "Lo United ha giocatori come lui alla base"
Addio Amorim e cambia lo status di Mainoo al Man United. Il club ora apre al rinnovo... Addio Amorim e cambia lo status di Mainoo al Man United. Il club ora apre al rinnovo
Altre notizie Calcio estero
Amorim un freno, con Carrick è tornato il vero Mainoo. Verso i Mondiali è mistero... Amorim un freno, con Carrick è tornato il vero Mainoo. Verso i Mondiali è mistero Inghilterra
Dal tennis al Barcellona, Tommy Marques è un gioiello: Flick ha il suo nuovo De Jong... Dal tennis al Barcellona, Tommy Marques è un gioiello: Flick ha il suo nuovo De Jong
Chelsea, il tocco di Rosenior: "Segnali positivi dai giocatori. Palmer? Di classe... Chelsea, il tocco di Rosenior: "Segnali positivi dai giocatori. Palmer? Di classe mondiale"
Non si taglia i capelli per oltre un anno: ora il tifoso virale dello United rischia... Non si taglia i capelli per oltre un anno: ora il tifoso virale dello United rischia per Carrick
Rafa Benitez ha risollevato il Panathinaikos: vittoria nel derby e grande entusiasmo... Rafa Benitez ha risollevato il Panathinaikos: vittoria nel derby e grande entusiasmo
Amburgo, Vuskovic nel mirino del Bayern: "Ne parleremo in estate, non so cosa accadrà"... Amburgo, Vuskovic nel mirino del Bayern: "Ne parleremo in estate, non so cosa accadrà"
Rashford, quale futuro? Scaricato dallo United, il Barcellona ha un'opzione per acquistarlo... Rashford, quale futuro? Scaricato dallo United, il Barcellona ha un'opzione per acquistarlo
Porto-Sporting, caos dentro e fuori dal campo. Cosa è successo in una serata folle... Porto-Sporting, caos dentro e fuori dal campo. Cosa è successo in una serata folle
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Le più lette
1 Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 febbraio
3 Il Napoli ha già scelto il primo obiettivo per l'estate: a centrocampo è Perrone
4 Ballardini: "I nostri arbitri ci mettono del loro. Gasp? Se si va oltre si fa peccato"
5 Juve, l'AIA replica a Spalletti. Ottolini: “Lavoriamo per il rinnovo di McKennie, parleremo col mister”
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Fabregas a casa di Conte per la Coppa. Insieme hanno vinto l'FA Cup col Chelsea
Immagine top news n.1 Lotito sul Flaminio: "Progetto Lazio prende spunto dai possibili ampliamenti al Franchi"
Immagine top news n.2 Milan e Pulisic, ancora nessuna nuova sul rinnovo. Ci pensano le big inglesi
Immagine top news n.3 Il Napoli ha già scelto il primo obiettivo per l'estate: a centrocampo è Perrone
Immagine top news n.4 Dimarco-Lautaro, coppia da sogno. Assist e gol sulla strada dello scudetto
Immagine top news n.5 Con questo Malen la Roma c'è eccome per la Champions: dominato il Cagliari. E Totti applaude
Immagine top news n.6 Un super Krstovic fa volare l'Atalanta: Cremonese ko. Palladino spera per De Ketelaere
Immagine top news n.7 Juve, l'AIA replica a Spalletti. Ottolini: “Lavoriamo per il rinnovo di McKennie, parleremo col mister”
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.2 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
Immagine news podcast n.3 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.4 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pillon: "Per il Vicenza è l'anno giusto. E i playoff quest'anno saranno spettacolari"
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: “Nel Girone C lotta a due per la B. Benevento favorito, salvezza una giungla”
Immagine news Altre Notizie n.3 Minelli: "Genoa-Napoli e Juve-Lazio, se gli errori li fanno gli internazionali..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Di Livio consiglia la Juventus: "Tonali, un esterno e... Vlahovic per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.2 Parisi: "Non ho avuto il coraggio di denunciare. Conte un martello, il mio Toro uno squadrone"
Immagine news Serie A n.3 A marzo incontro tra arbitri e allenatori di Serie A. Le richieste in cantiere in Lega
Immagine news Serie A n.4 Fabregas a casa di Conte per la Coppa. Insieme hanno vinto l'FA Cup col Chelsea
Immagine news Serie A n.5 In un modo o nell'altro la Roma riscatterà Malen. Ma è probabile che scatti l'obbligo
Immagine news Serie A n.6 Delio Rossi: "Lazio, fra società e ambiente muro contro muro che non giova a nessuno"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Drake Ramberg per il Venezia: svelata la quarta maglia che richiama i colori dell'acqua
Immagine news Serie B n.2 Cesena, primo gol per Francesconi in B. Famalicao e Watford lo monitorano per l'estate
Immagine news Serie B n.3 Dall'addio a un passo a una possibile maglia da titolare. La parabola di Nagy con lo Spezia
Immagine news Serie B n.4 Le Borgne: "Non vedo l'ora di esordire al Partenio. Qui non ci fa paura nessuno"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, l'impresa salvezza si fa sempre su ardua. Nel 2026 è crollata la media punti
Immagine news Serie B n.6 Leccese e Decaro in coro: "Il Bari dovrà essere ceduto entro il 2028. Non ci saranno proroghe"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pillon: "Per il Vicenza è l'anno giusto. E i playoff quest'anno saranno spettacolari"
Immagine news Serie C n.2 Vayrynen si presenta: "Posso paragonarmi a Toni. A Livorno nessuno come me"
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, Zamuner: "Rinnovo Pellizzari urgente. Serie B? Presto per ragionarci"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Girone B: gli arbitri della 26ª giornata. Carpi-Arezzo al sig. Ursini di Pescara
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Samb, via D'Alesio e spazio a Mancinelli
Immagine news Serie C n.6 Turno infrasettimanale per la Serie C: da stasera a giovedì, in campo la 26ª giornata del torneo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Cagliari, confronto numero 101. Da 13 anni non c'è storia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dopo Livorno, Tramezzani torna ad allenare in Italia. È il nuovo tecnico del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Cinquecento giorni al Mondiale. Soncin scalda i motori della sua Italia in vista delle qualificazioni
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, Corelli: "Voglio portare questi colori in alto. Italia? Emozione fuori da ogni schema"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Soncin: "Imparando a gestire l'ultimo minuto possiamo portare a casa dei trofei"
Immagine news Calcio femminile n.5 Gravina sull'album "Calciatrici 2025-26": "Ogni figurina racconta un sogno e un percorso"
Immagine news Calcio femminile n.6 Tris per Inter e Juve, Piemonte per la Lazio: la formazione tipo della 13ª di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano