Ciao Irlanda del Nord, c'è la Bosnia. Quotidiano Sportivo: "Italia, manca solo un passo"

Ci voleva il colpo dei campioni per archiviare la pratica Irlanda del Nord ieri sera alla New Balance Arena, e infatti Tonali e Kean hanno bucato gli avversari nel tesissimo playoff Mondiale 2-0: "Italia, manca solo un passo", il titolo prescelto dal Quotidiano Sportivo in prima pagina stamane. Agli Azzurri non resta che superare la Bosnia Erzegovina in finale martedì prossimo. Solo Dzeko e compagni separano gli Azzurri dalla qualificazione alla competizione iridata che manca da due edizioni di fila.

In zona mista, il commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso ha analizzato così la gara vinta 2-0 contro l'Irlanda del Nord: "Partita complicata sì, ma ci abbiamo messo anche dal nostro. A livello tattico giocare con Locatelli che si abbassava e Mancini che diventava terzino ci ha reso prevedibili. Nel secondo tempo coi centrocampisti nella posizione giusta si sono aperti i canali e abbiamo sviluppato il gioco in maniera anche diversa".

Poi il commissario tecnico degli Azzurri ha aggiunto: "Però ci stava per l'importanza della partita, loro ci hanno un po' sorpresi provando di più il palleggio. Noi in qualche uscita non siamo stati perfetti: sapevamo ci sarebbe stato un po' da soffrire, ma alla fine siamo contenti", la conclusione.