Roma, Pisilli: "Penso prima alla squadra, abbiamo fiducia in Ferguson"

Notte europea per la Roma di Gian Piero Gasperini, impegnata a Glasgow contro il Celtic. Fischio d’inizio fissato alle ore 21:00. Niccolò Pisilli, centrocampista dei giallorossi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio della gara.

Le parole del numero 61 della Roma: "È una partita importante, io penso prima alla squadra e poi al singolo, sono contento della titolarità. Ho la fortuna di avere a centrocampo al mio fianco giocatori forti. Gasperini? Ci ha chiesto di stare tranquilli e giocare in avanti".

Su Ferguson: "Evan sta facendo un po' fatica nelle ultime partite, ma noi lo vediamo in allenamento e abbiamo tanta fiducia in lui".

Di seguito, le formazioni ufficiali del match.

CELTIC (3-4-3): Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Yang, McGregor, Engels, Tounekti; Hatate, Maeda, Nygren. Allenatore: Wilfried Nancy

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Pisilli, Rensch; El Shaarawy, Soulè; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini.