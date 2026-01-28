Perin rischia il pasticcio, poi salva due volte la Juventus: 0-0 all'intervallo contro il Monaco

Si è concluso il primo tempo della partita tra Monaco e Juventus, valevole per l'8^ e ultima giornata della Fase campionato di Champions League. Risultato parziale di 0-0.

Il Monaco prova a prendersi subito la spinta ambientale e un ruolo da protagonista nel match: dopo un brivido al primo minuto causato da un rinvio errato di Perin, graziato da Akliouche, la Juventus riesce però a conquistare campo e tempo con il pallone tra i piedi. Al quarto d'ora Balogun scappa via a Kalulu e segna il possibile 1-0, subito però annullato dall'arbitro spagnolo Sanchez per un fallo (evidente) su Kalulu. Con la Vecchia Signora che si prende il pallino del gioco, i ritmi della contesa calano però per tutta la fase centrale del primo tempo, in cui c'è ben poco da poter raccontare di sostanzioso.

E paradossalmente i rischi maggiori la Juventus li corre nei momenti di maggior tranquillità, con possessi palla persi in zone pericolose dei quali il Monaco non vede l'ora di approfittare. Alla mezz'ora, per esempio, Perin deve mettere una pezza su Vanderson. Il brasiliano ci riprova poco dopo, decisamente più da lontano, trovando però di nuovo pronto l'estremo difensore bianconero. Risponde al 40' in ripartenza la Juve, con Openda che se ne va a tutta velocità ma strozza troppo il mancino al momento del tiro. Il finale della prima frazione è prevalentemente di marca juventina, senza però che i ragazzi di Spalletti riescano a creare pericoli davvero degni di nota. Il primo tempo del Louis II vede Monaco e Juventus tornare negli spogliatoi sullo 0-0.