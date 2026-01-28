Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Perin rischia il pasticcio, poi salva due volte la Juventus: 0-0 all'intervallo contro il Monaco

Perin rischia il pasticcio, poi salva due volte la Juventus: 0-0 all'intervallo contro il MonacoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 21:47Serie A
Dimitri Conti

Si è concluso il primo tempo della partita tra Monaco e Juventus, valevole per l'8^ e ultima giornata della Fase campionato di Champions League. Risultato parziale di 0-0.

Il Monaco prova a prendersi subito la spinta ambientale e un ruolo da protagonista nel match: dopo un brivido al primo minuto causato da un rinvio errato di Perin, graziato da Akliouche, la Juventus riesce però a conquistare campo e tempo con il pallone tra i piedi. Al quarto d'ora Balogun scappa via a Kalulu e segna il possibile 1-0, subito però annullato dall'arbitro spagnolo Sanchez per un fallo (evidente) su Kalulu. Con la Vecchia Signora che si prende il pallino del gioco, i ritmi della contesa calano però per tutta la fase centrale del primo tempo, in cui c'è ben poco da poter raccontare di sostanzioso.

E paradossalmente i rischi maggiori la Juventus li corre nei momenti di maggior tranquillità, con possessi palla persi in zone pericolose dei quali il Monaco non vede l'ora di approfittare. Alla mezz'ora, per esempio, Perin deve mettere una pezza su Vanderson. Il brasiliano ci riprova poco dopo, decisamente più da lontano, trovando però di nuovo pronto l'estremo difensore bianconero. Risponde al 40' in ripartenza la Juve, con Openda che se ne va a tutta velocità ma strozza troppo il mancino al momento del tiro. Il finale della prima frazione è prevalentemente di marca juventina, senza però che i ragazzi di Spalletti riescano a creare pericoli davvero degni di nota. Il primo tempo del Louis II vede Monaco e Juventus tornare negli spogliatoi sullo 0-0.

Articoli correlati
Champions, la classifica minuto per minuto: gol di Kolo Muani, messaggio di mercato... Champions, la classifica minuto per minuto: gol di Kolo Muani, messaggio di mercato
Douglas Luiz torna alle origini, colpi in entrata per Lazio e Parma: le top news... Douglas Luiz torna alle origini, colpi in entrata per Lazio e Parma: le top news delle 22
Champions, i risultati al 45': Barcellona e Real Madrid clamorosamente sotto Champions, i risultati al 45': Barcellona e Real Madrid clamorosamente sotto
Altre notizie Serie A
Champions, la classifica minuto per minuto: intervallo, le 4 italiane per ora ai... Live TMWChampions, la classifica minuto per minuto: intervallo, le 4 italiane per ora ai playoff
Douglas Luiz torna alle origini, colpi in entrata per Lazio e Parma: le top news... Douglas Luiz torna alle origini, colpi in entrata per Lazio e Parma: le top news delle 22
Bologna, Italiano: "Possiamo arrivare tra le prime 8. Sono fiducioso, ci riprenderemo"... Bologna, Italiano: "Possiamo arrivare tra le prime 8. Sono fiducioso, ci riprenderemo"
Champions, i risultati al 45': Barcellona e Real Madrid clamorosamente sotto Champions, i risultati al 45': Barcellona e Real Madrid clamorosamente sotto
Clamoroso Maccabi Tel Aviv: esonerato l'allenatore a poche ore dal match col Bologna... UfficialeClamoroso Maccabi Tel Aviv: esonerato l'allenatore a poche ore dal match col Bologna
Il Napoli rimonta e supera il Chelsea: Vergara e Hojlund valgono il 2-1 a fine primo... Il Napoli rimonta e supera il Chelsea: Vergara e Hojlund valgono il 2-1 a fine primo tempo
Buona Inter in Germania, ma al 45' è ancora 0-0 con il Borussia Dortmund Buona Inter in Germania, ma al 45' è ancora 0-0 con il Borussia Dortmund
Perin rischia il pasticcio, poi salva due volte la Juventus: 0-0 all'intervallo contro... Perin rischia il pasticcio, poi salva due volte la Juventus: 0-0 all'intervallo contro il Monaco
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
Le più lette
1 Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
2 Buon compleanno, Dusan! Auguri Juve scatenano i social: "Criminale farli a lui prima che a Buffon"
3 Non solo Maldini alla Lazio, quanti affari conclusi nelle ultime ore di mercato in Serie A
4 Como con il fiato sospeso per l'infortunio di Douvikas: sospetta distorsione alla caviglia
5 Lazio, ieri nuovo colloquio tra Sarri e Romagnoli: ora il centrale rischia di saltare il Genoa
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lookman, Kolo Muani, Perisic e Sterling: prima della Champions si parla solo di calciomercato
Immagine top news n.1 Napoli, Manna: "Sterling chiede tanto e non gioca da mesi. Alisson piace, vediamo dopo la Champions"
Immagine top news n.2 Altra mazzata dal Viminale: niente trasferte fino a giugno per Napoli e Lazio
Immagine top news n.3 Roma e Napoli accostate a Sterling. Intanto l'esterno ha risolto con il Chelsea
Immagine top news n.4 Genoa, Amorim è arrivato in città: iniziate le visite mediche, poi la firma sul contratto
Immagine top news n.5 Inter, per Barella lieve risentimento allo psoas: il comunicato e i tempi di recupero
Immagine top news n.6 Il bis saltato in estate e il rimpianto sempre in tendenza: Juve-Kolo Muani, ritorno di fiamma
Immagine top news n.7 Due tifosi ricoverati in ospedale, il Chelsea: "Massima cautela a Napoli, attenersi ai consigli"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
Immagine news podcast n.2 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
Immagine news podcast n.3 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
Immagine news podcast n.4 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Guidonia, Errico: "Stiamo vivendo un momento difficile, ne usciremo. L'obiettivo è la salvezza"
Immagine news Serie C n.2 Ravenna, Mandorlini: "Sette punti non sono tanti, in Serie C può succedere di tutto"
Immagine news Serie A n.3 Corsa Champions, ecco chi potrebbe rimanere fuori secondo gli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, Italiano: "Possiamo arrivare tra le prime 8. Sono fiducioso, ci riprenderemo"
Immagine news Serie A n.2 Champions, i risultati al 45': Barcellona e Real Madrid clamorosamente sotto
Immagine news Serie A n.3 Clamoroso Maccabi Tel Aviv: esonerato l'allenatore a poche ore dal match col Bologna
Immagine news Serie A n.4 Champions, la classifica minuto per minuto: intervallo, le 4 italiane per ora ai playoff
Immagine news Serie A n.5 Il Napoli rimonta e supera il Chelsea: Vergara e Hojlund valgono il 2-1 a fine primo tempo
Immagine news Serie A n.6 Buona Inter in Germania, ma al 45' è ancora 0-0 con il Borussia Dortmund
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, lo struggente addio di Dagasso: "Realizzato un sogno. Ci rincontreremo, è una promessa"
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia alla caccia di un attaccante: dopo Ambrosino spunta anche Stuckler
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Donadoni avrà il suo centravanti: arriva l'ok del Sassuolo per Skjellerup
Immagine news Serie B n.4 Anche la Juve Stabia piomba su Ambrosino del Napoli. Sarà sfida a Cesena e Avellino
Immagine news Serie B n.5 Empoli, scatto per Fila del Venezia. Sarà lui il sostituto di Pellegri in attacco
Immagine news Serie B n.6 Bari, è addio con Cerri. L'attaccante torna alla Juventus dopo essere stato poco utilizzato
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Latina in finale di Coppa Italia Serie C, Volpe: "Traguardo prestigioso. Ma serve migliorare"
Immagine news Serie C n.2 Sarà il Potenza a sfidare il Latina in Coppa Italia Serie C: Ternana ko ai calci di rigore
Immagine news Serie C n.3 Guidonia, Errico: "Stiamo vivendo un momento difficile, ne usciremo. L'obiettivo è la salvezza"
Immagine news Serie C n.4 Ravenna, Mandorlini: "Sette punti non sono tanti, in Serie C può succedere di tutto"
Immagine news Serie C n.5 Colpo islandese per l'attacco della Cavese: preso Sveinn Aron Gudjohnsen, figlio di Eidur
Immagine news Serie C n.6 Lecco, arriva un attaccante dalla Pergolettese: è l'irlandese Parker
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Panathinaikos-Roma, Gasperini vuole evitare i playoff
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Borussia Dortmund Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Chelsea, tutto in 90 minuti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Sarà Arsenal-Corinthians la finale di Women's Champions Cup. Gotham eliminato a sorpresa
Immagine news Calcio femminile n.2 Viens e Bugeja protagoniste: Roma e Inter accedono alla semifinale di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma-Lazio e Inter-Ternana Women, le formazioni ufficiali della Coppa Italia
Immagine news Calcio femminile n.4 Parma Women, ceduta Nina Kajzba in prestito allo Standard Liegi fino a giugno
Immagine news Calcio femminile n.5 Derby capitolino e Inter, oggi le prime due gare di ritorno dei quarti di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Al via la prima Intercontinentale femminile: oggi le semifinali di Women's Champions Cup
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping