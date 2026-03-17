Fiorentina, dopo il gol da capogiro Dodo sogna il Brasile. E Gudmundsson 'chiama' Ancelotti

In Serie A non segnava da circa tre anni, da un Fiorentina-Sampdoria finito 5-0 in favore dei viola giocato nel maggio del 2023, ieri Dodo si è finalmente sbloccato e lo ha fatto come meglio non poteva, al termine di un coast to coast a perdifiato per 80 metri in cui prima con una finta ha fatto cadere Floriani Mussolini e poi con un tocco di suola ha mandato al bar Maleh che arrivava a rimorchio e Audero che tentava di chiudere la porta, prima di appoggiarla in rete con un piattone a porta vuota.

Un gol da cineteca che è valso tre punti pesantissimi contro una Cremonese con cui i viola si giocano la salvezza. Al termine del match il brasiliano ha scherzato ai microfoni di Dazn assieme a Parisi - autore della rete del vantaggio gigliato -. "Ma il mio gol è stato più bello di quello di Fabiano" ha scherzato il classe '98, che non ha nascosto di coltivare il grande sogno del Mondiale con la maglia del Brasile: "Se Ancelotti ha guardato la partita? Speriamo, vedremo che succederà per le convocazioni".

A dargli mano per provare ad avverare questo 'sogno' ci ha pensato l'amico e compagno di squadra Albert Gudmundsson. Nel post Instagram pubblicato dal terzino in cui celebrava il successo dello Zini, infatti, l'islandese ha richiamato l'attenzione Carlo Ancelotti taggandolo nei commenti. Vedremo se il tecnico italiano prenderà in considerazione Dodo quando arriverà il momento di redigere la lista di giocatori che andranno negli Stati Uniti. Per il momento nella Selecao non ha trovato posto per le prossime sfide amichevoli contro Francia e Croazia. (QUI i convocati del Brasile)