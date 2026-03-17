Bologna, per Skorupski lesione medio-alta la bicipite femorale. Appuntamento a maggio

Ultime dall'allenamento del Bologna rese note dal sito ufficiale: "Nikola Moro ha lavorato regolarmente con i compagni. Gli esami cui è stato sottoposto Lukasz Skorupski hanno evidenziato una lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro; il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico e i tempi di recupero si stimano fra le 6 e le 8 settimane.

Lorenzo De Silvestri sarà sottoposto ad accertamenti nelle prossime ore".

Altre 10 gare da qui a fine stagione, ma se passa in Europa League...

Il calendario del Bologna fino alla fine della stagione 2025/26 (Serie A ed Europa League) prevede ancora 9 giornate di campionato ancora da disputare, oltre ovviamente al percorso europeo, che dipenderà dalla sfida di giovedì a Roma.

9 marzo 2026: Roma - Bologna (ritorno ottavi Europa League, ore 21:00)

22 marzo 2026: Bologna - Lazio (30ª giornata - Serie A, ore 15:00, Stadio Dall'Ara)

5 aprile 2026: Cremonese - Bologna (31ª giornata - Serie A, ore 15:00, Stadio Zini)

Poi arriveranno le gare contro Lecce, Juventus, Roma, Cagliari, Napoli, Atalanta e Inter.