Bologna, per Skorupski lesione medio-alta la bicipite femorale. Appuntamento a maggio
Ultime dall'allenamento del Bologna rese note dal sito ufficiale: "Nikola Moro ha lavorato regolarmente con i compagni. Gli esami cui è stato sottoposto Lukasz Skorupski hanno evidenziato una lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro; il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico e i tempi di recupero si stimano fra le 6 e le 8 settimane.
Lorenzo De Silvestri sarà sottoposto ad accertamenti nelle prossime ore".
Altre 10 gare da qui a fine stagione, ma se passa in Europa League...
Il calendario del Bologna fino alla fine della stagione 2025/26 (Serie A ed Europa League) prevede ancora 9 giornate di campionato ancora da disputare, oltre ovviamente al percorso europeo, che dipenderà dalla sfida di giovedì a Roma.
9 marzo 2026: Roma - Bologna (ritorno ottavi Europa League, ore 21:00)
22 marzo 2026: Bologna - Lazio (30ª giornata - Serie A, ore 15:00, Stadio Dall'Ara)
5 aprile 2026: Cremonese - Bologna (31ª giornata - Serie A, ore 15:00, Stadio Zini)
Poi arriveranno le gare contro Lecce, Juventus, Roma, Cagliari, Napoli, Atalanta e Inter.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
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