Piccoli oltre il dolore: l'attaccante della Fiorentina sta giocando sotto infiltrazioni

Non c'è pace per l'attacco della Fiorentina. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, Roberto Piccoli sta giocando sotto infiltrazioni, malgrado il problema agli adduttori che lo sta condizionando. L'ex Cagliari si è messo a disposizione di Paolo Vanoli per ovviare all'assenza di Moise Kean e ha dimostrato grande attaccamento alla causa, malgrado il suo rendimento sia comunque insufficiente.

Piccoli con la Fiorentina ha segnato 7 gol in questa stagione, 3 dei quali sono arrivati in Serie A, 3 in Conference League e uno in Coppa Italia in 40 presenze. Nel resto della carriera ha segnato 13 reti in 41 partite con il Cagliari, 6 centri con il Lecce in 36 apparizioni, 6 gol in 23 gare con lo Spezia, 2 reti in 16 incontri con l'Empoli, un gol con l'Atalanta in 15 match, 8 apparizioni con l'Hellas Verona e 5 con il Genoa. Inoltre è sceso in campo una volta con l'Italia.