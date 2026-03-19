Non è stato gol di Ndour, ma di Piccoli: la UEFA modifica il tabellino di Rakow-Fiorentina 1-2
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Cambiato uno dei marcatori della partita vinta dalla Fiorentina sul campo del Rakow, per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League.
La rete del momentaneo 1-1 viola era stata inizialmente attribuita a Cher Ndour, ma la UEFA ha in seguito modificato il tabellino e assegnato il gol a Roberto Piccoli, autore di un tocco decisivo per indirizzare il tiro verso la porta.
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