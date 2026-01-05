Pisa, accordo per Rafiu Durosinmi. C'è la conferma del Viktoria Plzen

Il Pisa è pronto a rinforzare il reparto offensivo di mister Gilardino. Il club nerazzurro è infatti molto vicino a chiudere per Rafiu Durosinmi, attaccante del Viktoria Plzen. La trattativa è ormai alle battute finali: l’intesa tra le due società sarebbe stata raggiunta su una base di 9 milioni di euro, più 2 milioni legati a bonus.

Classe 2003 nigeriano, Durosinmi è considerato uno dei profili più interessanti del panorama calcistico ceco. In stagione ha messo a referto 13 reti in 32 presenze complessive tra campionato e coppe.

La conferma del Viktoria Plzen

L’attaccante nigeriano Rafiu Durosinmi non partirà lunedì con la squadra del Viktoria per il ritiro di preparazione a Benidorm, in Spagna. Il motivo sono le trattative intense in corso per un suo trasferimento in uno dei principali campionati europei.

«Con il giocatore esiste da tempo un accordo secondo cui, in caso di un’offerta interessante dall’estero che soddisfi sia lui sia le aspettative del club, non gli verrà impedito di trasferirsi», spiega Adolf Šádek, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato del club.

«Proprio una proposta di questo tipo è attualmente sul tavolo e stiamo negoziando in modo serrato il trasferimento del giocatore in uno dei campionati europei d’élite. Per questo motivo Rafiu Durosinmi non partirà domani con la squadra per il ritiro a Benidorm», conferma l’attuale interesse per l’attaccante.