Pisa, Durosinmi: "Felice per il mio gol al debutto, questo può essere solo l'inizio"
Rafiu Durosinmi, attaccante del Pisa, è stato intervistato da DAZN al termine della sfida pareggiata 1-1 contro l'Atalanta: "Sono molto felice per il mio esordio e per la prestazione della squadra, il risultato è il frutto di quello che si è visto in campo. Mi aspetto di segnare di più: questo può essere solo l'inizio".
