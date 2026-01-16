Pisa, Aebischer: "Era impensabile perdere questa partita, giocando così ci salviamo"
TUTTO mercato WEB
Michel Aebischer, centrocampista del Pisa, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata 1-1 contro l'Atalanta: "Era impensabile perdere questa partita, siamo andati ancora sotto ma siamo contenti di averla ripresa ma meritavamo anche la vittoria. Speriamo possa iniziare una nuova stagione, contro una grande squadra come l'Atalanta abbiamo dimostrato che possiamo giocarle con chiunque. Se giochiamo così sono sicuro che ci salviamo".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
2 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile