Pisa sconfitto a Lecce, Il Tirreno: "Nerazzurri ancora ko. La classifica si complica"
"Nerazzurri ancora ko. La classifica si complica" scrive Il Tirreno in apertura quest'oggi. Ancora una sconfitta per il Pisa: dopo quelle con Inter e Parma arriva la battuta d'arresto al Via del Mare di Lecce.
Un ko che pesa in maniera particolare, perché a infliggerlo è una diretta concorrente della squadra di Gilardino per ottenere la salvezza. La partita contro i giallorossi ha visto i giocatori del Pisa incolori, con delle difficoltà particolarmente evidenti nella zona offensiva.
Meglio la difesa, che è riuscita a reggere per un tempo e mezzo e ha dovuto capitolare soltanto in occasione della rete di Stulic, il quale ha consegnato tre punti importantissimi alla formazione salentina guidata da Eusebio Di Francesco.
