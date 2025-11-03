Pisa, Corrado: "Sorpreso positivamente da Gilardino. Ora il salto di qualità nei risultati"

Il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha parlato a Radio Tv Serie A dopo il pareggio per 2-2 contro il Pisa nell'ultima giornata di Serie A:

Cosa resta dopo la buona prestazione col Torino?

"In queste ultime settimane ci è sempre rimasta la soddisfazione per le ottime prestazioni contro squadre di primo livello con cui abbiamo giocato alla pari. Se vai in vantaggio di due gol però poi è ovvio che un po' di amarezza possa restare se non porti a casa la vittoria. Quella di ieri però è anche la terza partita in una settimana, c'è stato turn over e magari qualche giovane sul 2-0 ha pagato un po' di inesperienza. Il percorso però è positivo, Gilardino sta facendo un cammino positivo e delle big abbiamo incontrato tutte fuorché Juventus e Inter. Ora abbiamo qualche partita con squadre del nostro livello, dovremo fare un salto di qualità dal punto di vista dei risultati".

Il lavoro di Gilardino e i giovani?

"Sapevamo che ci sarebbe potuto essere qualche problema di inesperienza, ma i risultati vanno comparati con le aspettative. Avevamo immaginato di poterci trovare in posizione critica dopo 10 partite, siamo la squadra con più esordienti in Serie A. Gilardino devo dire ci ha sorpreso positivamente, col suo staff ha fatto un lavoro più che egregio: ha trasferito la sua esperienza ai ragazzi".