Fiorentina, nessuna novità su Pioli. Intanto i giocatori lasciano momentaneamente il ritiro

© foto di Federico De Luca 2025
Niccolò Righi
Oggi alle 18:42Serie A
In casa Fiorentina la società è ancora alla ricerca di una quadra per definire l'addio di Stefano Pioli. Finora tra le due parti manca l'accordo sulla buonuscita del tecnico parmense ed è per questo che i viola non hanno ancora annunciato quali saranno le prossime mosse in vista della gara di giovedì contro il Mainz in Conference League.

Nel frattempo continua il ritiro al Viola Park fino a tempo indeterminato. Tuttavia, come raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, la squadra ha potuto beneficiare di due ore libere dopo l'allenamento per far ritorno dalle proprie famiglie, con rientro tassativo entro le 20:00. Allenamento che, fa sempre sapere FirenzeViola.it, è stato diretto anche oggi da Stefano Pioli. Probabilmente l'ultimo della sua seconda avventura a Firenze.

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Leao esalta il Milan. Rossoneri allegriani: carattere e contropiede. Roma acerba, Maignan para il rigore, flop Dybala. Brivido Inter. Ammucchiata scudetto. Pioli out
