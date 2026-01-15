Pisa, Gilardino: "I nuovi portano linfa positiva, la società sta lavorando forte ed è vigile"

Il tecnico del Pisa Alberto Gilardino ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Atalanta. Queste le sue parole sull'arrivo degli acquisti Bozhinov e Durosinmi: "Ieri è stato il primo allenamento per Bozhinov e il secondo per Durosinmi perché la scorsa settimana ha fatto il primo ed è poi dovuto tornare in Repubblica Ceca. Stanno bene e sarà compito mio nelle valutazioni e nel minutaggio capire quanto daranno. Durosinmi ha finito di giocare a dicembre, ma si è sempre allenato e dovrò stare attento nelle considerazioni all’interno della gara e nel minutaggio. Per quanto riguarda la coperta, è vero è un po’ corta, ma sinceramente sono sereno perché confido nei ragazzi che ho a disposizione. Mi fa stare tranquillo vederli allenare e l’attitudine che portano nell’allenamento".

Ci sono altre novità dall'infermeria? Come è rientrato Cuadrado dalla Colombia?

"Mancheranno Albiol, Lusuardi, Denoon, Vural, Stengs, Akinnsamiro, è in Coppa d'Africa. Cuadrado non ho ancora tempi precisi per il suo rientro, deve ancora ricominciare a fare lavori di corsa e non ho tempi certi e concreti".

Sono attesi anche Joao Pedro e Loyola, la società sta spendendo già una ventina di milioni sul mercato.

"La fotografia di quello che hai appena detto è chiara. In un mercato difficile come quello di gennaio il club sta facendo enormi sforzi per cercare di inserire dei giocatori in un contesto di squadra già avviato. Non è mai semplice a gennaio farlo, considerando gli acquisti di Bozhinov e Durosinmi. Prendo per ora in considerazione solo loro, la società è molto vigile sul mercato, sta lavorando forte e l’allineamento e il confronto quotidiano è costante. E’ un aspetto molto positivo. Bozhinov è un ragazzo giovane, può fare il braccetto mancino e dovrà essere bravo a sporcarsi, non dovrà essere troppo pulito però l'ho visto solo ieri o in video, quindi mi riservo di cambiare idea. E' un ragazzo molto intelligente, ieri con lui e Rafiu abbiamo fatto diverse sessioni video, hanno voglia di imparare ed è un aspetto che velocizza il loro inserimento".

E’ innegabile che la zavorra del Pisa sia quella del rendimento interno. Pensa di cambiare qualcosa?

"Affrontiamo una società molto forte, una costante dell’Atalanta è quella di giocare le coppe europee. Nelle ultime cinque gare ne hanno vinte quattro. Sappiamo le qualità della squadra che andiamo ad affrontare. Vogliamo provare a interrompere questa striscia, ma non sarà semplice. Non voglio sentir parlare di taboo dell’Arena perché non è rispettoso per i tifosi e per le prestazioni che stiamo facendo. Abbiamo sempre onorato la maglia. Dobbiamo continuare a pensare in modo positivo".

Continuerà ad essere spregiudicato? Può essere un’altra occasione per Coppola?

"Francesco si è allenato e sta bene, farò delle considerazioni nelle ultime ore. Anche Rosen è appena arrivato e l’ho visto attento e voglioso di giocare. In queste 24 ore farò delle valutazioni"

Il Pisa ha fatto solo quattro i punti negli scontri diretti:

"La chiave di lettura è che dobbiamo pensare una partita alla volta, secondo me, e anche secondo l’opinione pubblica, abbiamo meno punti di quanti meritiamo. Evidentemente dobbiamo migliorare sotto vari aspetti, serve essere più spregiudicati e avere quel pizzico di coraggio che può portarci più punti. Il girone di ritorno sarà fondamentale, sia in casa che fuori, dare un'impronta convincente".

Quanto cambia in questo aver cambiato buona parte dell'attacco?

"Si, i giocatori portano nuova linfa che fa bene alla squadra. Chi arriverà dovrà mettersi subito a disposizione di questo gruppo".

Il gruppo le sembra cresciuto? E Tramoni?

"Tanti singoli hanno avuto una crescita di sensibilità e hanno capito che possono stare in questa categoria. Tramoni è molto esigente da sé stesso ma lo sono anche io nei suoi confronti. Dovrà come sempre mettersi a disposizione della squadra".

Touré come sta?

"Aveva avuto un problema alla caviglia, ma è stata solo una scelta precauzionale. Sta meglio e sta giocando fin dall’inizio. E’ normale che la fotografia che abbiamo di Touré sia di un giocatore al top, ma è un ragazzo che può avere alti e bassi".

In trasferta si segna tanto e si subisce anche tanto:

"Serve maggiore cattiveria e agonismo. E’ impensabile prendere gol come a Udine. La cura dei dettagli in campo aperto sono importanti. Cerchiamo di esaltare le caratteristiche dei singoli"

Giocherà Scuffet o Semper?

"Giocherà Scuffet. Mi da sicurezza al momento"