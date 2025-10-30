Pisa, Gilardino: "Secondo tempo da grande squadra: abbiamo calciato 8-10 volte in porta"

Al termine della gara pareggiata 0-0 all'Arena Garibaldi dal Pisa contro la Lazio, il tecnico dei padroni di casa Alberto Gilardino ha preso la parola ai microfoni di Sky Sport: "Mi godo la prestazione dei ragazzi e della squadra, sia di chi è partito dall’inizio sia di chi è entrato a gara in corso. Siamo stati perfetti: nel primo tempo siamo partiti bene, poi la Lazio ha preso il pallino del gioco ma abbiamo gestito bene certe situazioni.

Nel secondo tempo abbiamo fatto una partita da squadra vera, creando tanto: abbiamo calciato 8-10 volte verso la porta, con almeno tre occasioni nitide. Potevamo essere più lucidi, ma devo fare i complimenti a tutti. È un mattoncino che mettiamo dopo le ultime due prestazioni, ma dobbiamo continuare a lavorare"