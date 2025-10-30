Pisa, Gilardino punta su Cuadrado: "Ci aspettiamo sempre tanto da lui, è in crescita"

Il tecnico del Pisa Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Lazio valido per la 9^ giornata di Serie A.

C'è qualcosa su cui sta insistendo per sbloccarvi in casa?

"Non deve diventare un'ossessione, abbiamo fatto prestazioni importanti. I ragazzi mi danno sempre grandissima disponibilità, lavoriamo per migliorarci e creare situazioni offensive importanti. Partita difficile, la Lazio ha grandissime qualità ma vogliamo essere offensivi e propositivi nei 90 minuti".

Cosa hai chiesto a Cuadrado e Tramoni?

"Tramoni sotto a Nzola e Cuadrado insieme a Touré sulle corsie laterali. Dovremo essere corti e compatti, dovremo rubare metri sui duelli e, quando avremo la palla, ricercare situazioni tra le linee e in ampiezza".

Come ha visto Cuadrado dopo il gol al Milan e cosa si aspetta da lui?

"Ci aspettiamo sempre tanto, è entrato bene col Milan ed è in crescita. Ci affidiamo a lui, come a Nzola e a tanti altri che partono dall'inizio. Mi aspetto una prestazione importante".