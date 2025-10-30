Pisa, Gilardino: "Complimenti alla squadra, continuiamo così. Cuadrado? Va gestito"

Il tecnico del Pisa Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Lazio chiuso 0-0 e valido per la 9^ giornata di Serie A.

Anche oggi la squadra ha creato: è mancato solo il gol per vincere?

"Devo fare i complimenti alla squadra, per l'ordine, l'equilibrio e la voglia di proporre. Ci siamo difesi molto bene a parte un paio di situazioni, dove Semper ha fatto due grandi parate. Un mattoncino in più per la nostra autostima, dobbiamo continuare così".

Passare a 4 dietro alla lunga può accadere?

"Questa squadra può giocare anche in questo modo, l'ha dimostrato stasera. Ho giocatori che sanno difendere a 4 e sanno proporre sugli esterni. Ci abbiamo lavorato questa settimana e c'è la volontà di riproporre questo modulo, ma per me conta l'interpretazione in campo in base agli avversari che avremo da qui in avanti".

In cosa può e deve crescere Tramoni?

"Matteo ha fatto una partita di grande sacrificio. Sa benissimo di poter essere più decisivo negli ultimi metri, è in un percorso di crescita ed è il primo anno che gioca con continuità in Serie A. Sicuramente può e deve determinare di più negli ultimi 25 metri".

Quanto deve crescere Cuadrado come condizione atletica?

"Juan sta bene, anche stasera ha dimostrato di fare una partita molto buona in fase difensiva e nell'uno contro uno. Va gestito per il suo fisico, ma quando sta bene può sicuramente far saltare gli schemi alle squadre avversarie".