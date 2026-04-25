Live TMW Pisa, Hiljemark: "Abbiamo avuto occasioni da gol. Non si può prendere un gol così"

Ore 17.05 - A breve la conferenza stampa del tecnico nerazzurro Oscar Hiljemark al termine di Parma-Pisa.

Ore 17.24 - Inizia la conferenza.

Gli errori dei singoli? I cambi non hanno dato mordente poi. Perché è entrato Lorran?

"Sicuramente abbiamo avuto occasioni da gol. Per i cambi, abbiamo provato a vincere la partita con cambi offensivi e creare occasioni. Subito dopo abbiamo subito gol e questo non è ciò che volevamo".

Un film già visto...

"Non ci sono tante parole da dire oggi. Abbiamo creato grandi occasioni e abbiamo preso gol su una situazione molto strana, non si può prendere gol così".

Nelle ultime partite si punterà sui giocatori che sicuramente rimarranno?

"Questa è una domanda per il futuro, non ne abbiamo ancora parlato. Abbiamo inserito Lorran perché è bravo nell'uno contro uno. Sul futuro dipenderà dal confronto con la società".

Con quali obiettivi affrontare le partite restanti?

"Alla strada da qua alla fine non ci ho ancora pensato. Abbiamo creato grandi occasioni oggi e abbiamo perso 1-0. Questa è l'unica cosa a cui penso ora. Mi dispiace e sono frustrato".

Come si spiega la ripetitività degli errori?

"Il calcio è uno sport dove giocano tanti fattori diversi: fisicità, tecnica ma anche il livello mentale. È uno sport duro e questa squadra soffre tanto dei suoi errori e dei risultati che non sono arrivati. Sono sicuro che quando sei in serie positiva fai anche due o tre gol. Questo non ci è successo, questo ti dà sensazione di frustrazione perché tutti vogliono vincere e fare bene. Nessuno ha la risposta a questa situazione".

Com'è stato il confronto con la nuova direzione sportiva?

"Non abbiamo parlato del futuro. Lui è arrivato e ha parlato con tutti per capire il momento. Ci ha detto di stare attenti alla partita. La prossima settimana parleremo di più per capire le modalità di come andremo avanti".

Ore 17.32 - Termina la conferenza.