Frosinone, Alvini: "Oggi siamo stati fantastici. Nessun rimpianto, può succedere di tutto"

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini, riportate da Tuttofrosinone.com, al termine della sfida contro la Carrarese terminata 3-0 per i ciociari.

"Parlando di campo, alcune cose da analizzare ci sono. Un paio di situazioni in cui avremmo potuto far meglio le studieremo, ma poi siamo stati fantastici. Sono cose di campo, ma il clima è bello perchè è una vittoria importantissima contro un avversario forte. Questa giornata ci serve per avere continuità nel percorso che la squadra sta facendo, merito ai ragazzi per la prestazione e per la vittoria. La gente, il clima, il sole, la famiglia le sciarpe e lo striscione per il tifoso, è tutto bellissimo. Paura? E perchè dovrei pensarci? Io penso al valore che la squadra sta esprimendo. Saremmo tutti mediocri a pensare questo, ma noi non lo siamo. Siamo una squadra eccellente, che ha valore e disciplina. Castagnini l'ha costruita in maniera fantastica, siamo diretti in maniera esemplare. Non dobbiamo pensare in maniera negativa, perchè nella vita non siamo giudicati solo per le vittorie. C'è tutto il percorso, possiamo battere tutti anche all'ultima curva. Nessun rimpianto, può succedere di tutto"