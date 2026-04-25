Carrarese, Calabro: "Risultato troppo largo. Non siamo fortunati con i rigori"

Il tecnico della Carrarese Antonio Calabro è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Frosinone persa 3-0. Di seguito le sue parole riportate da Tuttofrosinone.com:

"Il risultato è anche troppo largo per quella che è stata la prestazione della Carrarese. Siamo una squadra capace di metterci nelle condizioni di fare quello che ci chiede la partita. Il Frosinone ci ha tenuti rinchiusi nella nostra metà campo, però è bastata una palla riconquistata per andare in porta tre contro uno. Quelle sono situazioni che se tu fai gol, cambi completamente la partita. Non siamo stati bravi soltanto in alcune ripartenze feroci, siamo stati bravi anche a cambiare fronte da una parte all'altra quando avevamo il possesso del pallone. Tutta la squadra ha fatto una grossa prestazione, altrimenti non ottengo i complimenti da parte degli avversari. Ovviamente il risultato è stato condizionato da tanti episodi, e questo un po' mi rammarica. Con il Frosinone non siamo fortunati con i rigori, ma forse ce n'era soltanto uno ovvero l'ultimo causato da Parlanti. Il Frosinone però è una squadra forte, allenata benissimo e che ha improntato questo modo di giocare "all-in" sin dalla prima partita. Voglio dire che rischiano molto sulle ripartenze ma portano tanti uomini in avanti. Quando gli avversari non concretizzano le ripartenze, ecco che si possono trovare difficoltà. Tutto poi è stato sbloccato dalla decisione del non dare il rigore alla Carrarese e darlo al Frosinone"