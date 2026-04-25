Padova, Breda: "La Virtus Entella ha meritato. Abbiamo il destino nelle nostre mani"

Arriva al "Sannazzari" di Chiavari la seconda sconfitta della gestione di Roberto Breda per il Padova dopo quella di Frosinone. I biancoscudati vengono sconfitti di misura sul campo della Virtus Entella, facendosi avvicinare dai liguri che si portano ad una lunghezza. In sala stampa è intervenuto il tecnico, ecco la sua disamina raccolta da padovasport.tv :

"Il primo tempo lo abbiamo giocato alla pari, poi l'Entella ha meritato la vittoria nella ripresa. Di solito eravamo noi ad alzare i ritmi, invece stavolta è stata più brava l'Entella a spingere. Abbiamo concesso, Sorrentino ha fatto interventi importanti, in generale meno bene rispetto alle precedenti partite, meno incisivi e compatti. Dobbiamo analizzare i motivi della sconfitta, azzerare tutto e ripartire pensando che siamo ancora padroni del nostro destino".

Riguardo alla sostituzione di Di Mariano ha aggiunto "Era ammonito e nervoso, ho visto che ci stavamo un po' abbassando e quindi ho messo Seghetti". Sul nervosismo palesato in alcuni frangenti della partita ha concluso: £Fare punti oggi non era male, ma contraccolpi non devono esserci, anzi ci deve essere voglia di rivalsa, come successo dopo Frosinone"