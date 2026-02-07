Pisa, a Hiljemark non manca il coraggio: "Contro il Milan scenderemo in campo per vincere"

Mister Oscar Hiljemark, intervistato da Sky Sport dopo il pareggio di Verona per 0-0, ha commentato così il suo esordio da allenatore in Serie A sulla panchina del Pisa: "Mi è mancata l'Italia, anche la Serie A. Sono molto orgoglioso, anche un po' emozionato, questa sera. Ho trovato il Pisa molto bene tre giorni fa. Nel primo tempo siamo andati bene in fase difensiva, mentre con la palla mancava qualche dettaglio. Nella ripresa siamo cresciuti tanto e abbiamo avuto grandi occasioni per segnare e per vincerla. Abbiamo pareggiato, e non vinto, ma oggi ho visto una squadra che ha voglia di lavorare e di combattere: questo per me è davvero positivo".

Su cosa manca al suo Pisa: "Manca un po' di chiarezza in fase offensiva, la prossima settimana ci lavoreremo. Se facciamo come oggi nella ripresa, lavorando insieme possiamo anche salvarci".

Sulla sfida col Milan nel prossimo turno: "Quando inizia la partita, può succedere di tutto. Io voglio vincere ogni volta che gioco. Contro il Milan serve un certo tipo di lavoro tattico, ma venerdì scenderemo in campo per fare risultato".