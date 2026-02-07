OM, Weah: "Faremo il possibile per vincere. Mondiale? Un sogno giocare in stadi così"

Nel corso della conferenza stampa odierna, l'esterno dell'Olympique Marsiglia Timothy Weah ha commentato il momento della squadra e la possibilità di riprendere le prime due in classifica: "Questa non è la nostra ultima possibilità perché la stagione è lunga. Dobbiamo vincere, giocare con il cuore. Siamo pronti, questi sono tre punti importanti e siamo pronti a giocare questa partita. L'assenza dei tifosi? Mi fa male, è un derby. I tifosi ci sostengono sempre. La loro assenza è un peccato. Faremo tutto il possibile per vincere per loro, è importante.

Murillo? Abbiamo un rapporto speciale. Lo conosco da molto tempo; ha giocato con mio cugino al Red Bull NY. È una decisione presa dall'allenatore e dalla società. Gli auguro il meglio per il futuro. La mentalità? Il Marsiglia del passato non era stabile. Abbiamo parlato molto; qui è una cosa molto seria, non si può scherzare. Siamo pronti per le prossime partite. Qui bisogna giocare con il cuore.

Il Mondiale? Quando giochi negli stadi di football americano, è impressionante. È stato un sogno giocare in stadi come questi. È eccezionale giocare in questi stadi, soprattutto per un americano. Sono più grandi, gli spogliatoi sono più ampi. Non si possono paragonare agli stadi qui".