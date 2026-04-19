Pisa, Hiljemark: "Se mi sento a rischio o meno conta poco. Dobbiamo essere più lucidi"

Oscar Hiljemark, tecnico del Pisa, al termine del ko interno contro il Genoa, ha parlato anche del proprio futuro e di un possibile esonero: "Se mi sento a rischio? Le sconfitte sono arrivate e me ne assumo le responsabilità, ma la mia posizione o i miei numeri personali in questo momento contano poco. Il Pisa, questa città e questa piazza sono molto più importanti del sottoscritto. Io lavoro tutti i giorni per migliorare la squadra e metterla nelle condizioni di vincere. La verità è che le occasioni le costruiamo: il problema è che quando ti ritrovi due contro zero, o a tu per tu con il portiere avversario, la palla la devi buttare dentro. Se non segni in quelle situazioni tutto diventa difficilissimo. Ci manca questo, dobbiamo essere più cattivi e lucidi in zona gol."

Le scelte a gara in corso e la gestione dei cambi

"Per quanto riguarda la gestione dei cambi, io valuto sempre in base alla situazione e all'andamento in campo. Chi è subentrato ha cercato di trovare la posizione giusta per andare ad attaccare lo spazio e la profondità; poi, purtroppo, siamo andati sotto 2-1 e l'inerzia della gara ci è sfuggita di mano."