Pisa-Genoa, i convocati di Hiljemark: agli assenti si aggiunge Leris per una distorsione
Manca sempre meno al fischio di inizio della sfida tra Pisa e Genoa, gara valida per la 33^ giornata del campionato italiano di Serie A in programma questo pomeriggio alla Cetilar Arena a partire dalle ore 18:00.
Sono 24 i calciatori convocati dallo staff tecnico guidato da Oscar Hiljemark, che non sorprende con le sue scelte, lasciando fuori gli infortunati Marin e Denoon, oltre a Iling Jr e Lorran per scelta tecnica. Assente anche Leris a causa di una leggera distorsione ad un ginocchio. Questa la lista completa:
Portieri: Semper, Nicolas, Scuffet.
Difensori: Bozhinov, Angori, Caracciolo, Canestrelli, Coppola, Calabresi, Albiol.
Centrocampisti: Leris, Hojholt, Cuadrado, Akinsanmiro, Toure, Aebischer, Vural, Loyola, Piccinini.
Attaccanti: Meister, Tramoni, Durosinmi, Stengs, Moreo, Stojlkovic.