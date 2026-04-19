Live TMW Pisa, Hiljemark: "Avevamo creato i presupposti per andare sul 2-0, ma abbiamo buttato via la partita"

20:10 - Tra pochi minuti le dichiarazioni di Oscar Hiljemark al termine di Pisa Genoa. Diretta testuale a cura di TMW.

Il blackout, le palle inattive e l'obiettivo salvezza

"La verità è che avevamo creato i presupposti per andare sul 2-0, ma poi abbiamo buttato via la partita in sedici minuti, incassando gol su due palle laterali. Questa è la realtà dei fatti. Da domani dobbiamo rimetterci a lavorare per migliorare sia come squadra che individualmente, perché la strada da fare è ancora molto lunga. Se crediamo ancora alla salvezza? In questo momento non ha alcun senso parlare di salvezza: dobbiamo solo pensare a cominciare a vincere le partite, nient'altro."

La panchina a rischio e il cinismo sotto porta

"Se mi sento a rischio? Le sconfitte sono arrivate e me ne assumo le responsabilità, ma la mia posizione o i miei numeri personali in questo momento contano poco. Il Pisa, questa città e questa piazza sono molto più importanti del sottoscritto. Io lavoro tutti i giorni per migliorare la squadra e metterla nelle condizioni di vincere. La verità è che le occasioni le costruiamo: il problema è che quando ti ritrovi due contro zero, o a tu per tu con il portiere avversario, la palla la devi buttare dentro. Se non segni in quelle situazioni tutto diventa difficilissimo. Ci manca questo, dobbiamo essere più cattivi e lucidi in zona gol."

Le scelte a gara in corso e la gestione dei cambi

"Per quanto riguarda la gestione dei cambi, io valuto sempre in base alla situazione e all'andamento in campo. Chi è subentrato ha cercato di trovare la posizione giusta per andare ad attaccare lo spazio e la profondità; poi, purtroppo, siamo andati sotto 2-1 e l'inerzia della gara ci è sfuggita di mano."