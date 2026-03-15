Pisa, Hiljemark si gode finalmente tre punti: "La squadra non voleva morire"

Il Pisa ritrova l'orgoglio e raccoglie una convincente vittoria contro il Cagliari, agganciando il Verona al penultimo posto. L'allenatore Oscar Hiljemark ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale.

Ha ripetuto 'finalmente' nell'esultare dopo l'ultimo gol.

"Sì, ho visto una grande partita dal punto di vista morale, una squadra che non voleva morire sul campo, che voleva vincere per i propri tifosi".

Dopo il rosso a Durosinmi cos'è stata la chiave per non crollare?

"Secondo me tutti i ragazzi hanno capito che poteva diventare una sfida difficile. L'inizio di secondo tempo è stato tutto diverso, come la settimana scorsa, abbiamo avuto 2-3 occasioni per fare gol, difensivamente abbiamo lavorato in modo compatto".

Aveva mai visto una doppietta di Caracciolo?

"Io no (sorride, n.d.r.). Era vicino a fare anche il terzo. Ha fatto una bellissima partita, come gli altri".

Albiol, Tramoni, Calabresi hanno fatto tutti bene.

"Ho fatto delle scelte diverse, hanno fatto tutti bene. Tramoni ha giocato una bella partita, così come tutta la squadra".

Ora mettere troppa pressione sulla squadra può essere controproducente?

"Bisogna guardare a partita dopo partita. Questa era una partita molto importante, ma noi dobbiamo lavorare come in tutte le altre settimane, se lo facciamo la strada è positiva".