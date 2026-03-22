Hiljemark: "Como squadra più forte in Italia. Pisa rassegnato? L'avete chiesto anche dopo la Juve"

Mister Oscar Hiljemark, intervenuto in conferenza stampa dopo la goleada subita a Como, ha raccontato le sensazioni del suo Pisa: "Abbiamo perso. Difficile trovare punti fuori casa e contro la squadra più forte in Italia. Noi abbiamo regalato due gol. Dopo l'1 e il 2-0 per noi diventa impossibile. Se devi alzare la squadra, loro facevano pressing alto e giocano forte. Questo è successo".

Non c'è stata la voglia di venire via senza goleada subita...

"Risultato duro. Non mi piace. Tante cose dentro la partita, per livello e qualità, non le devi fare. Ma è successo".

Nell'ambiente si respira un clima di rassegnazione...

"Queste domande le avete fatte post-Juventus. Abbiamo sbagliato e preso gol là come oggi. Ma non deve essere una squadra morta. Da domani bisogna pensare alla prossima partita. Risultato duro, ma la gara di oggi è finita. Noi dobbiamo pensare a questo".

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