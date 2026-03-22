Live TMW Pisa, Hiljemark: "Il Como gioca per la Champions. Abbiamo regalato due gol"

14.48 - Il Pisa crolla male al Sinigaglia e perde 5-0 contro il Como. Oscar Hiljemark, allenatore dei nerazzurri, a breve si presenterà in conferenza stampa per commentare il match.

Cos'è successo oggi?

"Abbiamo perso. Difficile trovare punti fuori casa e contro la squadra più forte in Italia. Noi abbiamo regalato due gol. Dopo l'1 e il 2-0 per noi diventa impossibile. Se devi alzare la squadra, loro facevano pressing alto e giocano forte. Questo è successo".

Non è andato bene niente oggi?

"Il Como in questo momento è molto più forte del Pisa, loro giocano per la Champions. Hanno 11 giocatori nelle rispettive Nazionali. Noi abbiamo sbagliato in qualche momento, non si possono fare errori. Ma da domani si pensa alla prossima partita".

Non c'è stata la voglia di venire via senza goleada subita...

"Risultato duro. Non mi piace. Tante cose dentro la partita, per livello e qualità, non le devi fare. Ma è successo".

Nell'ambiente si respira un clima di rassegnazione...

"Queste domande le avete fatte post-Juventus. Abbiamo sbagliato e preso gol là come oggi. Ma non deve essere una squadra morta. Da domani bisogna pensare alla prossima partita. Risultato duro, ma la gara di oggi è finita. Noi dobbiamo pensare a questo".

14.53 - Finisce la conferenza stampa.